Сегодня это разветвленная структура, которая оказывает помощь как горожанам, так и жителям сельских поселений. В единую сеть входят два стационара в Павловском Посаде и Электрогорске, шесть поликлиник, три врачебные амбулатории, женская консультация, пять фельдшерско-акушерских пунктов и новый здравпункт в деревне Назарьево, открывшийся в этом году.

Амбулаторно-поликлинические подразделения рассчитаны на 1635 посещений в смену, первичная помощь оказывается по 37 профилям, коечный фонд включает 285 коек круглосуточного пребывания и 226 мест дневного стационара. Заботу о здоровье жителей обеспечивают 1027 сотрудников, среди которых 215 врачей и 459 специалистов среднего звена. Только в этом году коллектив пополнился 23 врачами, включая пять молодых специалистов, и 26 работниками среднего звена.

Особое внимание уделили материально-технической базе. За год больница получила более 20 видов современного оборудования: УЗИ-сканеры экспертного класса, эхокардиографы, электромиографы, стабилографы, эндоскопическое и хирургическое оснащение. Также поступили аппараты для реанимации и стерилизации, техника для узких специалистов.

Главная задача — сделать так, чтобы каждый житель округа имел доступ к современной медицине рядом с домом.