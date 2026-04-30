Глава Павловского Посада подвел итоги всероссийского субботника

28 апреля в администрации Павлово-Посадского городского округа состоялось оперативное совещание под руководством главы округа Дениса Семенова. В мероприятии также приняли участие профильные заместители.

Глава округа поделился итогами прошедших выходных, отметив большой вклад жителей в благоустройство территории.

25 апреля в рамках всероссийского субботника было приведено в порядок 37 территорий. В акции приняли участие более 700 человек, вывезено свыше 800 кубометров мусора, опилено 35 аварийных деревьев, высажено 10 новых, покрашено более 75 малых архитектурных форм. Денис Семенов выразил благодарность всем участникам за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

На повестке дня — восстановление благоустройства после зимы, ремонт памятников, высадка цветов и подготовка к запуску фонтанов. Особое внимание уделяется подготовке контейнерных площадок к летнему сезону, а также установке новых остановочных павильонов в сельских населенных пунктах. Работы по ремонту дорог продолжаются в рамках программы, специалисты дорожных служб уже приступили к их выполнению.

Глава округа также сообщил о важной социальной инициативе: с 1 сентября 2026 года в Павлово-Посадском округе откроется ясельная группа для малышей от 7 месяцев до 1 года. В детском саду создадут все условия для комфорта и безопасности детей: уютные кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, детское питание и безопасная игровая зона. В группе будут работать два воспитателя на 6–8 детей, чтобы обеспечить индивидуальный подход и заботу каждому малышу.

Денис Семенов подчеркнул, что развитие округа и создание комфортных условий для жителей остаются приоритетами власти, и все службы будут работать в тесном контакте для достижения поставленных целей.