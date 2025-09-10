Глава Павловского Посада побывал на местном деревообрабатывающем производстве

Экскурсию по заводу «Ультрадекор» провели для депутата Госдумы Геннадия Панина и главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова. Им показали, как организован процесс.

Компания является мировым лидером в области деревообработки, производства мебельных плит, ламинированных полов и стеновых панелей. Экскурсию гостям провел генеральный директор Ардашер Курбаншо.

На встреча обсудили программы профориентации для школьников и дуального образования для студентов, а также наставничество. Накануне «Ультрадекор» построил завод по рециклингу древесины.

Здесь наладили процесс очистки вторичной древесины. После ее можно использовать в производстве ДСП.

«Радует, что современный бизнес видит в экологии не статью расходов, а инвестицию в устойчивое будущее и свою репутацию. Этот проект — прямой вклад в достижение национальных целей в области экологии и импортозамещения», — сказал Геннадий Панин.

Сейчас руководство предприятия занимается строительством производства древесноволокнистых плит МДФ. До конца года должны запустить в работу линию по выпуску красок на водной основе и саму линию покраски МДФ.