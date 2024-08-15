Глава Павловского Посада передал машину в зону СВО

Автомобиль «Нива» передал глава Павлово-Посадского городского округа землякам в зону специальной военной операции. Она поможет выполнять боевые задачи.

Житель Павловского Посада, доброволец СВО Виталий Бельский получил ключи от автомобиля. От лица жителей округа их передал глава Павловского Посада Денис Семенов.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в формировании гумпомощи нашим бойцам в зону СВО. Они своими руками изготавливают буржуйки, сублимированные продукты питания, „сухой душ“ и окопные свечи, отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, перечисляют денежные средства. Ребята! Мы с вами! Победа будет за нами!» — сказал Денис Семенов.

Глава муниципалитета также отметил, что жители изготавливают маскировочные сети при Казанском храме города.

В ближайшее время Виталий вернется на передовую. Машину будут использовать для выполнения боевых задач.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».