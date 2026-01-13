Глава Павловского Посада оценил работу коммунальных служб в период снегопада

Первое в новом году оперативное совещание под председательством главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова было посвящено зимней уборке. На фоне обильных снегопадов в усиленном режиме работают все службы: к расчистке привлечено более 120 единиц техники и около 400 человек.

Особое внимание на совещании уделили оперативности реагирования на обращения жителей и слаженному взаимодействию с управляющими организациями и подрядчиками. Денис Семенов дал конкретные поручения по устранению недостатков: для оперативной ликвидации сужения проезжей части на сельских территориях будет задействована более мощная техника, а к работе Мосавтодора планируется привлечь дополнительные наемные бригады. Вопрос несвоевременной уборки платформ и переходов РЖД решается в ручном режиме через прямое взаимодействие с Министерством транспорта Московской области.

Параллельно началась активная подготовка к проведению Крещенских купаний. В ближайшее время будет сформирован организационный комитет, который займется определением и оборудованием мест для купелей, организацией безопасности, освещения и подъездов. Вся информация о разрешенных местах для купания будет своевременно доведена до жителей через официальные источники в социальных сетях и местные телеканалы, чтобы обеспечить безопасность и организованность праздника.