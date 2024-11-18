Глава Павловского Посада Денис Семенов провел совещание по вопросам ЖКХ

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел встречу в формате выездной администрации с управляющими организациями и представителями Ассоциации председателей многоквартирных домов округа. Мероприятие было посвящено обсуждению планов по индексации тарифов управляющих компаний на содержание многоквартирных домов и переходу на электронный вид голосования.

Эти темы ранее поднимались на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов. Губернатор подчеркнул важность уверенности в том, что управляющие компании, работающие как в старом, так и в новом жилом фонде, своевременно отвечают на запросы жителей.

Переход на электронное голосование рассматривается как наиболее удобный способ для жителей управлять домом, а также как инструмент для обеспечения стабильности в данной сфере. Принять участие в голосовании можно будет через систему ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги.Дом», передав бланк администратору для самостоятельного внесения данных, или через МФЦ.

Участники встречи выразили надежду на то, что внедрение новых подходов позволит улучшить качество управления многоквартирными домами и повысить удовлетворенность жителей услугами управляющих компаний.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».