Глава Павловского Посада Денис Семенов провел личный прием жителей

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов продолжает ежемесячные личные приемы граждан, на которых жители могут обсудить волнующие их вопросы. В рамках последней встречи основное внимание было уделено вопросам начислений за услуги ЖКХ, предоставления жилья и переселения из аварийного жилищного фонда.

Особое внимание было уделено обращению участника специальной военной операции, который обратился с вопросом о возможности получения жилого помещения в собственность. На месте была детально разобрана ситуация, и заявителю предложили алгоритм решения данного вопроса. В дальнейшем его будет консультировать отдел по учету и распределению жилой площади администрации Павлово-Посадского городского округа.

По остальным обращениям также были предоставлены разъяснения, заявителям обозначены пути и сроки решения их вопросов. Денис Семенов напомнил жителям, что записаться на прием можно по телефону: 8(496) 432-11-79. Также он отметил, что свои вопросы можно задать в ходе «выездных администраций», которые проводятся еженедельно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».