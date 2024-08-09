Глава Павловского Посада Денис Семенов навестил родителей участников СВО

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с семьей Торчилиных. Анастасия Александровна и Владимир Александрович воспитали двоих сыновей, которые сейчас служат в зоне СВО.

Супруги Торчилины состоят в законном браке уже 21 год. Они построили дом и воспитали четверых детей. Два сына Иван и Богдан служат в зоне специальной военной операции.

Недавно у Ивана родилась дочка, а у Анастасии Александровны и Владимира Александровича появилась первая и любимая внучка.

Его брат Богдан до участия в СВО работал в Московском метрополитене. За два года на передовой он получил четыре медали, трижды был ранен и сейчас находится в госпитале Санкт-Петербурга. Глава округа пообещал помочь семье с доставкой его домой.

«Мы переживаем за наших ребят и помогаем всеми силами им и их близким. Спасибо тем, кто верит в победу и не падает духом», — сказал Денис Семенов.

Ранее администрация округа по просьбе семьи заасфальтировала дорогу и подъезд к дому.

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