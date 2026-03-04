Глава Павлово-Посадского округа встретился с волонтерами СВО

«Ковригинские паучки»: глава Павлово-Посадского округа встретился с волонтерами, плетущими маскировочные сети для бойцов. В Ковригинском Доме культуры 3 марта глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов вместе с председателем Совета депутатов Романом Тикуновым встретился с активистами волонтерской организации «Ковригинские паучки»

За четыре месяца работы добровольцы сплели 39 маскировочных сетей, собрали медикаментов и теплых вещей на 300 тысяч рублей и превратились в ресурсный центр, обеспечивающий материалами студентов местного техникума.

История движения началась после встречи жителей с Романом Тикуновым, когда сформировалась инициативная группа. 13 ноября 2025 года волонтеры приступили к обучению технике плетения, а официальным днем рождения «Ковригинских паучков» считается 15 ноября. Уже в декабре 25 сетей ушли в составе крупнейшего гуманитарного конвоя в истории округа, а к концу февраля их число достигло 39.

Особую роль в движении играют женщины — матери и жены погибших бойцов. Всего в организации состоит более 10 активных взрослых участников и 15 детей и подростков от 10 до 18 лет, которые помогают нарезать ленты и оплетать контуры. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования: 356 тысяч рублей были направлены на закупку нитей, основ для сетей и спанбонда.

«Это была особенная встреча, где мы выразили искреннюю благодарность и вручили заслуженные награды людям, чей труд стал примером! — отметил Денис Семенов. — Спасибо организатору Светлане Викторовне Окуловой, всем участницам, детям и подросткам. „Ковригинские паучки“ — яркий пример того, как неравнодушие отдельных людей превращается в мощное общественное движение. Горжусь, что в нашем округе есть такие люди!»