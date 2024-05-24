Глава Павлово-Посадского округа встретился с семьями погибших бойцов СВО

На встрече обсуждались вопросы создания памятников, аллей памяти, мемориальных табличек и электронных стендов. Было решено установить интерактивные стенды с информацией о погибших военнослужащих в Павловском Посаде и Электрогорске.

«Мы гордимся нашими героями. Их всех объединяет беззаветная любовь к родине. Ваши родные отдали свои жизни, защищая страну и нас всех. Наша святая обязанность — увековечить их память в наших сердцах, в обществе и в местах, где они жили», — отметил Семенов.