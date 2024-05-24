Глава Павлово-Посадского округа встретился с семьями погибших бойцов СВО
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. На встрече обсуждались вопросы увековечивания памяти героев.
На встрече обсуждались вопросы создания памятников, аллей памяти, мемориальных табличек и электронных стендов. Было решено установить интерактивные стенды с информацией о погибших военнослужащих в Павловском Посаде и Электрогорске.
«Мы гордимся нашими героями. Их всех объединяет беззаветная любовь к родине. Ваши родные отдали свои жизни, защищая страну и нас всех. Наша святая обязанность — увековечить их память в наших сердцах, в обществе и в местах, где они жили», — отметил Семенов.
Глава округа подчеркнул значимость подвига погибших бойцов и выразил благодарность матерям и отцам за воспитание мужественных и самоотверженных сыновей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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