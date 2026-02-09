Глава Павлово-Посадского округа встретился с будущими активистами

Денис Семенов пообщался с молодежью, планирующей вступить в местное отделение «Молодой Гвардии». Встреча прошла 6 февраля в формате открытого диалога о возможностях для социально активных жителей.

В ходе беседы глава округа поделился собственным опытом участия в молодежном движении. Он призвал ребят не ждать изменений, а действовать самостоятельно, подчеркнув, что сделать родной округ комфортнее — в их силах.

Активным участникам движения в муниципалитете предусмотрен ряд мер поддержки. В их числе — бесплатное посещение зала и бассейна в дворце спорта «Надежда», свободный вход в местные музеи, билеты на мероприятия в домах культуры, автобусные экскурсии по области, а также зачет часов волонтерской деятельности на платформе «Добро.ру».

Денис Семенов отметил, что такая деятельность помогает развить проектные и управленческие навыки, получить опыт командной работы и сформировать портфолио для будущей карьеры. Он назвал это возможностью стать частью сильной команды и обрести полезные на всю жизнь компетенции.

В завершение встречи обсудили конкретные социальные инициативы, которые молодые активисты планируют реализовать на территории округа.