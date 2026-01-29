Глава Павлово-Посадского округа проверил уборку территорий после снегопадов

В рамках объезда Денис Семенов посетил адреса по жалобам жителей и дал поручения по устранению аварий. Все дорожные и коммунальные службы муниципалитета ведут круглосуточную работу.

Техника и бригады работают в две смены без остановок. Днем расчищают дороги, дворы и общественные пространства, а ночью организуют вывоз снега. Главный приоритет — безопасность жителей и бесперебойный доступ к социально значимым объектам.

Во время инспекции глава лично проверил ситуацию на улице Ухтомского в Электрогорске, где был ликвидирован засор канализации. Денис Семенов поручил оперативно убрать образовавшуюся наледь, чтобы исключить дополнительные неудобства для людей.

Параллельно с объездом произошел технический инцидент на электростанции, в результате которого несколько улиц временно остались без электроснабжения. На данный момент энергоснабжение восстановлено.

Все вопросы, связанные с последствиями снегопадов и работой коммунальных служб, взяты на личный контроль главы округа.