Глава Павлово-Посадского округа проверил уборку территорий после снегопадов

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел очередной рабочий объезд Павловского Посада. Глава округа проинспектировал, как коммунальные службы справляются с последствиями снегопадов и гололеда, а также выяснил, какие участки требуют усиленного внимания в ближайшие время.

Специалисты продолжают убирать снег во дворах, расчищают проезды и подъезды к домам, парковочные карманы. Чтобы обеспечить безопасность жителей на тротуарах и у входных групп домов, с кровель сбивают сосульки и наледь.

На улично-дорожной сети также активно ведутся работы. Проезжие части очищают от льда, убирают и вывозят снег, приводят в порядок остановочные павильоны. Особое внимание уделяют местам с высокой проходимостью и рядом с социальными объектами, где важно поддерживать стабильный темп уборки.

«Объезды проводим в рамках партийной программы „Городская среда“ „Единой России“. Видим все ваши обращения. Отработаем точечно и максимально быстро», — пообещал жителям Денис Семенов.