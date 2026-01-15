Глава Павлово-Посадского округа проверил уборку снега в Электрогорске

Руководитель муниципалитета Денис Семенов вместе с руководителями городских служб провел 15 января объезд территорий Электрогорска. Целью проверки была оценка состояния города и определение мест, где необходимо усилить работу.

Мониторинг начался с вокзалов. Денис Семенов сделал замечания по уборке снега на площадке для автотранспорта и на пешеходных дорожках. Глава округа подчеркнул, что нужно расчистить и обработать подходы и лестницу РЖД к платформе, чтобы перемещение пассажиров было безопасным в любую погоду

Затем Денис Семенов побывал на катках у физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» и на стадионе имени Классона. Сейчас их расчищают, а затем сотрудники спортшколы начнут повторную заливку льда.

Глава округа также посетил озеро Госьбужье, где у городской бани с 18 на 19 января, с 22:00 до 01:00, состоятся крещенские купания.

«На месте посмотрели и определились с работами по подготовке купели к Крещению. Баня будет открыта: можно будет согреться и выпить горячего чая», — рассказал Денис Семенов.