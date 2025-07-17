Глава Павлово-Посадского округа проверил ремонт котельных и теплотрассы

Руководитель муниципалитета Денис Семенов посетил с инспекцией ключевые ресурсоснабжающие объекты. В настоящее время там проходят работы по капитальному ремонту в рамках государственной программы.

На улице Белинского завершили капитальный ремонт теплотрассы. Всего заменили 485 метров труб горячего водоснабжения и 106 метров отопительных коммуникаций. Сейчас специалисты активно приводят в порядок территорию.

В котельной «Городок» ремонтируют два котла, системы ХВП, насосного и газового оборудования, электроснабжения, а также само здание. В котельной БЖД также идет ремонт двух котлов, а также завершается замена труб холодного водоснабжения. Уже обновили 650 метров труб, а всего будет установлено 1890 метров. Капитальный ремонт пяти котлов продолжается в котельной «Карповская».

Все эти мероприятия являются стратегически важными для подготовки к грядущему осенне-зимнему сезону и будут завершены до наступления отопительного периода.

«Мы ведем планомерную работу по улучшению инфраструктуры округа, чтобы каждый дом, каждое учреждение и предприятие получали качественное тепло и воду», — подчеркнул Денис Семенов.