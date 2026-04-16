Глава Павлово-Посадского округа проверил реконструкцию ДК имени Потапова

Денис Семенов проинспектировал ход реконструкции дома культуры 15 апреля. На данный момент выполнено около 35% от всего объема работ.

Глава округа отметил, что реконструкция идет полным ходом. Уже завершены свайные работы, проложены кабели освещения, установлены силовые опоры, подготовлена база для благоустройства береговой зоны и прогулочных зон у воды. Также подготовлены площадки под детские игровые комплексы.

В 2026 году на объекте планируют завершить все работы, включая монтаж тротуаров, парковок, современного освещения и видеонаблюдения, создание зон отдыха, спортивных и детских площадок, озеленение территории и установку парковой мебели.

Вместе с кандидатами предварительного голосования, молодежью, представителями «Молодой Гвардии» и депутатами партии «Единая Россия» провели мониторинг выполнения работ. По словам Дениса Семенова, подрядчик работает качественно и по графику.

После завершения реконструкции дом культуры имени Потапова станет центром культурной и общественной жизни, местом для отдыха и проведения мероприятий. Обновление сделает район более привлекательным для семей, детей, спортсменов и всех жителей округа.