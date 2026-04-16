Глава Павлово-Посадского округа проверил капремонт школы в деревне Кузнецы

Денис Семенов 15 апреля посетил школу № 11. На объекте работают 27 специалистов и три инженера от подрядной организации, общая площадь ремонта превышает 1200 квадратных метров.

На данный момент практически полностью демонтированы старые конструкции — работы выполнены на 98%. Удаляются перегородки, старые окна, коммуникации и кровля. Сейчас идет укрепление стен, монтаж новых каналов для инженерных сетей, подготовка основания для полов, а также фасадные работы и монтаж новой кровли. Общий прогресс составляет 18,6%.

Глава округа отметил, что самое сложное уже позади, и теперь важно не снижать темпы, чтобы успеть завершить монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку. К началу следующего учебного года планируют открыть современное, теплое и безопасное образовательное учреждение для школьников Кузнецов и окрестных населенных пунктов. Этот проект остается важным приоритетом для администрации округа.