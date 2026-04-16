Глава Павлово-Посадского округа проверил капремонт Филимоновского стадиона

Денис Семенов проинспектировал ход работ 15 апреля. На объекте уже подготовили дренажную систему футбольного поля, приступили к укладке щебня и геотекстиля, подготовили котлованы под освещение и сейчас монтируют трибуны для мини-футбола.

Все важные этапы выполнены, однако глава муниципалитета выразил обеспокоенность темпами подрядной организации и подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением сроков, чтобы завершить реконструкцию вовремя.

В будущем стадион получит современное футбольное поле с профессиональным дренажем, яркое освещение для вечерних тренировок, удобные трибуны и площадку для мини-футбола. Это станет новым центром спортивной жизни микрорайона, где смогут заниматься дети, молодежь и любители спорта.

Денис Семенов пообещал лично контролировать ход работ. Он заявил, что спорт — это здоровье и развитие жителей, а стадион — место, где рождаются будущие чемпионы. Он пообещал сделать все, чтобы площадка стала любимым местом для занятий спортом. Развитие спортивной инфраструктуры глава назвал важной частью стратегии по укреплению здорового образа жизни жителей округа.