Глава Павлово-Посадского округа проверил качество уборки снега на улицах

Денис Семенов 24 февраля провел объезд муниципальных территорий, чтобы оценить ход работ по зимнему содержанию. Внимание уделили уборке снега на улицах, во дворах, на общественных пространствах и крышах зданий.

Глава округа подчеркнул необходимость усилить работу на участках, где снежные навалы сужают проезжую часть и мешают движению. Особое внимание поручил уделить очистке парковок и детских площадок, отметив, что каждая очищенная территория — залог безопасности детей и комфорта жителей.

На объезде также подняли вопрос о своевременной уборке снега у торговых объектов. По словам главы, в сети магазинов «Дикси» снег часто не убирается и не вывозится вовремя, что создает дополнительные риски для пешеходов.

Денис Семенов отметил важность слаженной работы всех служб для обеспечения безопасности и комфорта жителей. Контроль за зимним содержанием территорий в округе продолжается.