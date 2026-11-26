Руководитель муниципалитета Михаил Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Коркин встретились в Центральной библиотеке с активистами местного отделения «Движения первых». Темой разговора стали инициативы молодежи, реализуемые проекты, участие в конкурсах и перспективы дальнейшего развития движения.

За круглым столом ребята смогли задать главе округа волнующие их вопросы, поделиться идеями и поговорить о том, как молодежь может участвовать в жизни муниципалитета.

«Дети с горящими глазами, с живым интересом рассказывали о своих достижениях и проектах. И это не какое-то хвастовство, а это то, чего ребята своим трудом, своими силами, на протяжении даже нескольких лет добивались и достигли», — рассказал председатель местного отделения «Движения первых» Андрей Афанасьев.