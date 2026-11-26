Глава Павлово-Посадского округа провел встречу с молодежью
Руководитель муниципалитета Михаил Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Коркин встретились в Центральной библиотеке с активистами местного отделения «Движения первых». Темой разговора стали инициативы молодежи, реализуемые проекты, участие в конкурсах и перспективы дальнейшего развития движения.
За круглым столом ребята смогли задать главе округа волнующие их вопросы, поделиться идеями и поговорить о том, как молодежь может участвовать в жизни муниципалитета.
«Дети с горящими глазами, с живым интересом рассказывали о своих достижениях и проектах. И это не какое-то хвастовство, а это то, чего ребята своим трудом, своими силами, на протяжении даже нескольких лет добивались и достигли», — рассказал председатель местного отделения «Движения первых» Андрей Афанасьев.
Встреча стала хорошей возможностью не только познакомиться, но и обсудить будущие инициативы. Михаил Криворучко отметил, что приятно удивлен тем, сколько целеустремленных и талантливых ребят живет в округе. Он также подчеркнул, что высокие результаты на региональном и всероссийском уровнях — это итог сплоченной работы активистов, наставников, специалистов и администрации округа.
«Действительно здесь такое движение, такая молодежь, которая рвется вперед. И первых больше, чем вторых. И я понимаю, что на следующий год у всех такое желание — только первые. Поэтому только вперед, ребята, вы большие молодцы», — сказал глава Павлово-Посадского округа.
Такая встреча, уверены организаторы, — хороший знак: власти напрямую общаются с молодежью, чтобы слышать ее запросы и вместе развивать округ.