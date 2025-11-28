Глава Павлово-Посадского округа провел встречи с жителями 5 деревень

Выездные встречи администрации с населением продолжаются в городском округе. 27 ноября руководитель муниципалитета Денис Семенов и его команда пообщались с жителями деревень Евсеево, Гора, Саурово, Теренино и Ефимово.

Представители администрации поддержали инициативу о замене существующей в Евсееве хоккейной коробки на многофункциональную площадку, а также обещали проработать вопрос об установке воркаут-площадки у дома культуры.

Жители попросили включить в план ремонта на 2026 год участок муниципальной дороги от дома 20 в деревне Гора до деревни Улитино, отсыпать асфальтовой крошкой участок по переулку Ленинградский у домов 33–49/1 и рассмотреть строительство тротуара.

В Евсееве предложили установить информационную доску у дома 4а, обустроить пешеходную дорожку от дома 4а к магазинам и проработать место под новую контейнерную площадку в КП «Березки Парк».

«Поступили вопросы о перерасчете пенсий — подготовим подробные разъяснения совместно с профильным ведомством и разместим в открытом доступе», — сообщил глава Павлово-Посадского округа.

Работники культуры из сельской местности сообщили о прекращении компенсаций по жилищно-коммунальным услугам. Денис Семенов поручил выяснить причины и запросить официальные разъяснения, после чего жители будут дополнительно проинформированы. Все обращения зафиксированы, по каждому пункту даны поручения ответственным службам.