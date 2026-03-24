Глава Павлово-Посадского округа провел совещание по подготовке к паводку

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 23 марта провел оперативное совещание с руководителями ответственных служб. Основными темами стали подготовка к весеннему паводку, благоустройство, дорожный ремонт и уборка территорий.

В связи с началом паводка в Подмосковье спасательным и аварийным службам поручили усилить мониторинг, особенно контроль за установленными вешками.

«В Подмосковье начался паводок, уровень воды растет. Это наш приоритет № 1 на ближайшие дни. Спасательным и аварийным службам дано прямое поручение: усилить мониторинг, особенно контроль за установленными вешками. Информация о динамике уровня воды поступает мне в оперативном режиме. Проинформируем население, особенно в зонах возможного подтопления, о правилах поведения. Наша общая задача — предупредить негативные последствия и быть готовыми к любым изменениям», — отметил Денис Семенов.

На совещании также обсудили вопросы благоустройства и дорожного ремонта. Дорожные службы начали ямочный ремонт: на прошлой неделе отремонтировали более 500 ям. Кроме того, поручено восстановить кустарники, которые были завалены и вывезены вместе со снегом.

Глава округа поручил начать обследование более 50 памятников и мемориальных сооружений, чтобы привести их в порядок к 9 Мая. Также проведут проверку фонтанов — к 1 мая они должны заработать.

С 1 апреля сети водоснабжения в Электрогорске перейдут от Мособлводоканала на обслуживание в ресурсоснабжающую организацию города. Главная задача — не допустить повторения крупных технологических инцидентов, как прошлой зимой.

В Павлово-Посадскую больницу поступило новое диагностическое оборудование: стабиограф, электромиограф, два гастроскопа и два аппарата для эхографии сердца.

С 22 по 26 апреля в округе пройдет кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова. Ближайшая выездная администрация состоится 26 марта в 17:00 на базе Павлово-Посадского техникума.