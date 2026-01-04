Глава Павлово-Посадского округа провел рабочий объезд

Новый год в округе стартовал с первого выездного осмотра территории главой муниципалитета. Сегодня он провел традиционное мероприятие, ставшее первой рабочей поездкой нового года.

Во время объезда глава проверил состояние городской инфраструктуры. Важнейшими аспектами оценки стали дороги, пешеходные зоны, дворы жилых домов и общественные пространства, включая качество уборки снега.

Особое внимание было уделено последствиям сильных снегопадов последних недель. Обследованы дорожные покрытия, пешеходные дорожки, придомовые территории и объекты общего пользования. Было отмечено, что уборка снега выполнена неравномерно: некоторые участки требуют дополнительной очистки, особенно въездные группы дворов, парковки автомобилей и детские площадки. Кроме того, выявлены проблемы на дорогах местного значения, где ширина проезжей части ограничена накопившимся снегом, затрудняя движение транспорта.

Отдельное поручение получили представители регионального водоканала — зафиксировано наличие нарушений целостности ограждения и протечки воды, устранение которых должно пройти незамедлительно.

Учитывая прогноз погоды о возможном дальнейшем выпадении осадков, руководителям всех профильных структур предписано повысить готовность служб к оперативной работе по уборке снега и устранению последствий неблагоприятных погодных условий.