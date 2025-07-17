Глава Павлово-Посадского округа провел рабочий объезд Электрогорска

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 16 июля посетил Электрогорск с рабочим визитом. Он лично оценил состояние территорий и обсудил важные вопросы благоустройства.

В центре внимания была концепция создания Аллеи Героев на городском кладбище. В ходе встречи был выбран подрядчик и представлен предварительный проект, однако работа над деталями продолжается. Совместно с коллегами Семенов обсудил перенос опор и согласовал место для установки монумента.

Особое значение уделено подготовке к встрече 11 августа, на которую приглашен архитектор Владимир с эскизами монументов. Также в мероприятии примут участие семьи погибших участников СВО, чье мнение поможет скорректировать проект.

В рамках объезда глава дал поручения по уборке поросли, покосу травы и очистке мусора на дорогах, во дворах и общественных зонах.

Завершился визит в городском парке, где продолжаются работы по ремонту пешеходных дорожек. Их планируют завершить до 1 августа. Семенов поручил усилить работы по уходу за парком: откосить траву и очистить брусчатку от сорняков — все для качественной подготовки к празднованию Дня города в середине августа.