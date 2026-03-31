Глава Павлово-Посадского округа провел объезд территорий Электрогорска

Особое внимание уделили домам 11 и 11а на улице Кржижановского, а также дорожному полотну на Советской улице напротив дома № 1 — эти участки взяты на контроль. После работ на сетях тепло- и водоснабжения остается много вопросов по восстановлению благоустройства. Денис Семенов подчеркнул, что быстрое выполнение ремонта не должно становиться оправданием для затягивания восстановления территорий.

В рамках подготовки к весеннему обновлению города запланированы работы по ямочному ремонту дорог, обновлению элементов детских площадок, покраске дорожных стоек и контейнерных площадок, мойке остановочных павильонов.

Глава Павлово-Посадского округа отметил, что в зеленых зонах возле домов и в палисадниках еще остается много мусора и сухих веток, которые требуют внимания коммунальных служб. Бытовым мусором также завалены поля вокруг Стахановского озера, вдоль Советской и по Рязанке. Эти территории включены в план субботника, который пройдет в ближайшее время.

Денис Семенов подчеркнул важность совместных усилий по наведению порядка и чистоты в городе.