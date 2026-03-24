Глава Павлово-Посадского округа поздравил Валентину Шорикову с 85-летием

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил с 85-летним юбилеем жительницу Электрогорска Валентину Александровну Шорикову. Он передал подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

Встреча с юбиляром прошла в домашней обстановке в окружении близких и активистов городского Совета ветеранов. Валентина Александровна родилась в марте 1941 года. Ее отец ушел на фронт и погиб от ран в павлово-посадском госпитале. В годы войны она вместе с матерью и сестрами выживала благодаря их собственному хозяйству.

С восьмого класса ее жизнь неразрывно связана с Электрогорском. Восемь лет она была старшей пионервожатой в школе № 16. При ней дружине присвоили имя Героя СССР Юрия Смирнова, она создала кукольный театр. В институте «ЭЛИНП» прошла путь от экономиста до начальника охраны, организовала библиотеку профкома, которая стала крупным культурным центром.

Валентина Шорикова 15 лет работает в Совете ветеранов, входит в «Боевое братство». Она основатель и душа организации «Дети войны» в Электрогорске: лично оформляла первые удостоверения, вела реестры, отстаивала права своего поколения. Ее «Уроки мужества» о Сталинграде, блокаде, подвигах Зои Космодемьянской знают школьники всего города. По ее инициативе и при активном участии на улице Кржижановского открыли мемориальную доску основателю ГРЭС-3.

«Валентина Александровна, желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания близких!» — сказал Денис Семенов.