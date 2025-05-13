Глава Павлово-Посадского округа посетил военно-исторический парк «Гарнизон-А»

Парк «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы стал одним из самых востребованных мест для кинематографистов. На днях площадку посетили депутат Государственной думы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Бывший пионерлагерь превратили в город 40-х годов прошлого века. На территории обустроены блиндаж, оружейная, тир и костюмерная. Здесь часто снимают фильмы, посвященные военной тематике, а также событиям специальной военной операции.

Профессиональные пиротехники и консультанты, работающие в «Гарнизоне-А», помогают обеспечить историческую достоверность картин. Сотрудники парка и местные жители участвуют в массовых сценах.

Высокие гости были впечатлены коллекцией военной техники, где есть как советские, так и иностранные модели, а также подлинные машины времен Великой Отечественной войны. Некоторые экспонаты — точные копии техники — собраны специально для съемок фильмов.

«Гарнизон-А» также является многофункциональным центром для активного досуга. Здесь проходят военно-исторические реконструкции, курсы молодого бойца, пулеметные и артиллерийские курсы.