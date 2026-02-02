Глава Павлово-Посадского округа обсудил с жителями капремонт и аварийное жилье

Денис Семенов провел личный прием граждан в Павловском Посаде. На встрече обсудили вопросы капитального ремонта и расселения из ветхих домов.

Участник специальной военной операции Владимир обратился с проблемами в своем доме. Ему требуется капитальный ремонт, а также нужно закрыть чердак от птиц, которые создают шум и антисанитарию.

«Я поручил службам вместе с управляющей организацией выехать на место, оценить объем работ и предложить решение по чердаку. По капремонту нужно уточнить сроки и объяснить жителям дальнейшие шаги», — сказал Денис Семенов.

На приеме также поднимали тему признания домов аварийными и расселения из них. Глава округа дал поручения организовать обследования, подготовить заключения и сопровождать жителей при оформлении документов.

«Важно, чтобы люди понимали процедуру, сроки и знали, куда обращаться», — добавил Семенов.

Все обращения взяли на контроль. Заявителям сообщат о результатах после выполнения поручений.