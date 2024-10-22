Глава Павловского Посада проверил ремонт теплотрассы на улице Урицкого
Руководитель муниципалитета Денис Семенов совершил традиционный объезд территории города. Первой точкой стала улица Урицкого, где идет ремонт тепловых сетей.
Работники филиала «Коммунальных сетей Московской области» уже проложили 280 метров трубопровода и смонтировали три тепловые камеры. Фронт работ приходится разделять на участки из-за недостаточной ширины проезда. На объекте трудятся 26 человек и семь единиц техники. Окончание работ запланировано на 25 ноября.
Следующим пунктом объезда стал парк Победы. Сотрудники компании «Сплав» занимаются благоустройством территории. Уже установлен бордюрный камень и залито бетонное основание перед храмом, расположенным в парке.
В завершение Денис Семенов побывал в деревне Теренино, где в отдельном массиве проживают многодетные семьи. В 2023 году здесь была обустроена дорога и сделан мост. Работы по благоустройству новых участков дорог продолжились и в текущем году.
«Пообщались с жителями, все возникшие вопросы взяли на карандаш», — рассказал глава округа.
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