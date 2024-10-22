Глава Павловского Посада проверил ремонт теплотрассы на улице Урицкого

Работники филиала «Коммунальных сетей Московской области» уже проложили 280 метров трубопровода и смонтировали три тепловые камеры. Фронт работ приходится разделять на участки из-за недостаточной ширины проезда. На объекте трудятся 26 человек и семь единиц техники. Окончание работ запланировано на 25 ноября.

Следующим пунктом объезда стал парк Победы. Сотрудники компании «Сплав» занимаются благоустройством территории. Уже установлен бордюрный камень и залито бетонное основание перед храмом, расположенным в парке.

В завершение Денис Семенов побывал в деревне Теренино, где в отдельном массиве проживают многодетные семьи. В 2023 году здесь была обустроена дорога и сделан мост. Работы по благоустройству новых участков дорог продолжились и в текущем году.

«Пообщались с жителями, все возникшие вопросы взяли на карандаш», — рассказал глава округа.

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