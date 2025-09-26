Глава Орехово-Зуевского округа проверил ремонт стадиона «Торпедо»

Глава городского округа Руслан Заголовацкий побывал на объекте и проинспектировал качество работ.

«Построенный еще в 1966 году, стадион „Торпедо“ стал местом, где выросло не одно поколение спортсменов. Но время идет — он уже не отвечал сегодняшним требованиям. Поэтому было решено — нашим футболистам, каратистам, волейболистам нужен современный, удобный и безопасный стадион, где можно тренироваться и побеждать», — рассказал руководитель муниципалитета.

Ежедневно на объекте работают 76 специалистов, последние полторы недели рабочие трудятся почти в три смены. Футбольное поле уже готово, завершается обустройство хоккейной коробки, тренировочной и универсальной площадок, дорожек и тротуаров. Почти готов спортивный павильон, а также началась установка сидений на трибунах.