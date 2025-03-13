Глава Орехово-Зуевского округа проверил ремонт школы в Малой Дубне

В настоящее время строители усиливают стены и проемы, завершают демонтажные работы, а также приступили к замене систем водоснабжения, отопления и канализации.

Руслан Заголовацкий рассказал, что при демонтаже специалисты столкнулись с рядом проблем. В пищеблоке пришлось разрушить часть стены, пришедшую в негодность, ее придется восстанавливать.

На объекте трудятся 44 человека. Они штукатурят стены, прокладывают трассы канализационных сетей, водоснабжения и отопления. Параллельно выполняют кладку стен и перегородок. «Темпы работ бодрые, но это только начало большого пути. До красоты картинки еще долго», — отметил глава Орехово-Зуевского округа.

В здании школы площадью около двух с половиной тысяч квадратных метров предстоит заменить фасад и кровлю, отремонтировать входную группу и внутренние помещения. Окружающая территория будет благоустроена, на ней посадят новые кустарники и засеют газоны. После завершения ремонта в образовательное учреждение завезут современное оборудование и новую мебель.