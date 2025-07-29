Глава Орехово-Зуевского округа проверил ремонт школы в Малой Дубне

Капитальный ремонт продолжается в Малодубенской школе. Руководитель муниципалитета Руслан Заголовацкий, депутаты Государственной думы Геннадий Панин и Московской областной думы Максим Коркин побывали на объекте с инспекцией.

Геннадий Панин рассказал, что после инцидента с обрушением крыльца и части стены в здании образовательного учреждения подрядная организация привлекла дополнительных специалистов и технику, чтобы гарантировать качество и сроки.

«Подрядчик взялся за работу с удвоенной энергией, чтобы наверстать упущенное и восстановить доверие. Ремонт теперь идет с опережением графика», — сообщил парламентарий.

В классных помещениях уже все готово к установке мебели и оборудования, в пищеблоке идет монтаж кухонных печей, плит и холодильников.

Руслан Заголовацкий отметил, что, помимо обсуждения ежедневных фотоотчетов о проделанной работе с подрядчиками, также увеличили количество очных выездных встреч. «Контроль ведем совместно с родителями и депутатами, как федеральными, так и областными», — добавил глава Орехово-Зуевского округа.