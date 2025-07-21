Глава Орехово-Зуевского округа проверил ремонт Ильинской школы

Капитальный ремонт образовательного учреждения продолжается. На объекте побывали с инспекцией руководитель муниципалитета Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной думы Максим Коркин.

Ранее было выявлено отставание от графика работ, в связи с чем приняли решение увеличить количество специалистов на стройплощадке.

Рабочие уже усилили конструкции здания, заменили межэтажные перекрытия, кровлю и оконные блоки, приступили к отделочным работам. Далее предстоит привести в порядок отдельные входы для школы и детского сада.

Руслан Заголовацкий рассказал, что дал указания подрядной организации решить вопрос с поставщиком оборудования, чтобы сдвинуть дату поставки на более ранний срок и в спокойном темпе отработать наполнение школы.

Ранее глава Орехово-Зуевского округа поручил усилить контроль за ходом капитального ремонта Авсюнинской школы.