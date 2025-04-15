Глава Орехово-Зуевского округа проверил капитальный ремонт Авсюнинской школы

Школа в поселке Авсюнино является единственном объектом текущего года в муниципалитете, где после капитального ремонта появится современное спортивное ядро. Глава округа Руслан Заголовацкий держит ход работ на личном контроле.

В настоящее время на стройплощадке активно ведется демонтаж старых конструкций и вывоз строительного мусора. Здание и прилегающую территорию планируют полностью преобразить к новому учебному году.

Руслан Заголовацкий рассказал, что на территории школы хотят разместить футбольное поле, волейбольную площадку и пространство для воркаута. Пространство полностью благоустроят, заменят освещение и обновят проезд для пожарной техники. Проект находится в разработке.

Руководитель муниципалитета проводит регулярные встречи с родителями школьников чтобы оценить ход строительных работ. «Считаю важным проводить визуальную оценку после каждого этапа ремонта. Родители замечают глобальные изменения и видят, как заново рождается школа», — сказал Руслан Заголовацкий.

К следующему учебному году Авсюнинская школа превратится в современное образовательное учреждение с обновленной инфраструктурой и комфортной средой для обучения и спорта.