Глава Орехово-Зуевского округа проверил благоустройство Парковского леса

Сейчас рабочие готовятся к укладке девяти километров тропинок из гранитного отсева и монтажу инженерных сетей. Уже вырисовываются контуры пирса у озера.

Руслан Заголовацкий рассказал жителям округа, что большая часть леса останется нетронутой. В лесопарке удалят всего 209 из более 50 тысяч деревьев. «Часть из них — поврежденные и сухостой. Другие — там, где будут расположены парковочные зоны, детские игровые и спортивные площадки, хоздвор, кафе, площадка для выгула собак и другие активные зоны», — пояснил руководитель муниципалитета. Все обновления будут способствовать комфортному отдыху и сохранению экологического баланса.

Геннадий Панин добавил, что подрядчик планирует завершить работы по благоустройству в 2025 году, несмотря на что, что проект рассчитан на два года.