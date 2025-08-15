Глава Орехово-Зуева проверил ремонт детского сада № 11

По мере приближения начала нового учебного года усиливается контроль за объектами образования, где ведутся капитальные ремонты. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий лично осмотрел ход ремонта в детском саду № 11.

Все школы уже практически готовы к приему учеников. Руководитель округа отметил, что подрядчик работал активно весь строительный сезон, но к концу заметно устал. В таком ритме завершение ремонта будет происходить в последний момент — времени на окончательную отделку останется совсем немного.

В целом фасад здания практически готов, устанавливаются двери, около 90% стен уже окрашены, смонтированы потолки и уложено финишное покрытие из линолеума. Также доставлено оборудование для пищеблока, которое скоро будет установлено.