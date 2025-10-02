Глава Орехово-Зуева проверил реконструкцию стадиона в Ликино-Дулеве

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий проверил ход реконструкции стадиона «Русич» в городе Ликино-Дулево. Ремонт идет по плану и в срок.
Сейчас на стадионе бетонируют вертикальные конструкции и здание административно-бытового комплекса с трибунами. Следующий этап — работы на поле.
Оно будет оборудовано системой охлаждения: даже в мягкую зиму и в межсезонье здесь можно будет тренироваться на льду, а летом — играть в футбол.
«Стадион „Русич“ в городе Ликино-Дулево пользуется популярностью. Долгие годы он является базой для тренировок и матчей местных спортсменов, играющих в русский хоккей. В феврале этого года мужская команда „Русич“ стала серебряным призером чемпионата Московской области. Но время требует перемен, современных решений — реконструкция здесь была просто необходима», — отметил Руслан Заголовацкий.
