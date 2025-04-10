Глава Орехово-Зуева проверил работу новой котельной в Ликино-Дулеве

Старая котельная завода ЛиАЗ работала на пределе и не могла качественно обеспечить отоплением и горячим водоснабжением порядка 10 тысяч жителей.

«С этим справится новая блочно-модульная котельная. Как и любой механизм, ее работу нужно настроить и наладить, чтобы смело войти в следующий отопительный сезон и избежать сюрпризов. Недочетов быть не должно. Пуско-наладочные работы держу на личном контроле», — отметил Руслан Заголовацкий.

Тепловую генерацию обеспечивают пять котлов по восемь мегаватт. Проект реализовали в рамках соглашения, подписанного между правительством Московской области, администрацией Орехово-Зуевского округа и компанией ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы». Документ предусматривает комплексную модернизацию систем горячего водоснабжения и теплоснабжения в муниципалитете.