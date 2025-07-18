Глава Орехово-Зуева проверил капитальный ремонт Авсюнинской школы

В Орехово-Зуеве усилят контроль за капитальным ремонтом Авсюнинской школы. Прежний подрядчик не исполнил обязательства, поэтому сроки сдвинулись. Недавно объект посетили глава округа Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин.

Новый подрядчик заверил, что упущенное время удастся наверстать. Однако на стройке важны не только обещания, но и конкретные действия, отметили проверяющие.

«Подрядчик обещает нагнать упущенное. Дал указания по организации второй смены и усилению рабочих бригад за счет увеличения количества строителей», — сообщил Руслан Заголовацкий.

В Орехово-Зуеве объекты, где возникают вопросы по срокам или качеству выполненных работ, будут проверяться чаще. Ранее глава округа уже проконтролировал капитальный ремонт школы в деревне Малая Дубна.