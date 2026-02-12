Глава Орехово-Зуева проверил ход капремонта школы имени Бирюкова

Глава округа Руслан Заголовацкий проинспектировал ход капитального ремонта школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Учебное заведение, носящее имя писателя-земляка, не просто обновят — каждый этаж превратят в тематическую экспозицию, посвященную истории города, патриотизму и промышленному потенциалу Подмосковья.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года. «Школа носит имя нашего земляка, писателя Николая Бирюкова — настоящего патриота. При капитальном ремонте мы не могли не учесть этот момент. История будет буквально на стенах. Все три этажа станут тематическими», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Первый этаж посвятят творчеству Бирюкова и страницам истории Орехово-Зуева: Савва Морозов, текстильная промышленность, Зимний театр — все, что формировало характер города. На втором этаже, где традиционно проходят торжественные линейки с выносом флага и исполнением гимна, разместится патриотическое пространство. Здесь отразят дореволюционную историю страны, подвиг народа в Великой Отечественной войне и события современности. Третий этаж расскажет о промышленной мощи округа — Демиховском машиностроительном заводе, ЛиАЗе, «Респираторе».

К слову, со школой у ДМЗ уже выстроено сотрудничество: девятиклассники проходят производственное обучение на заводе и могут получить профессию «слесарь механосборочных работ» с присвоением второго разряда.

На объекте полностью завершены демонтажные работы, заменена кровля, ведется заливка полов, замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. «Сейчас подрядчик движется уверенно в графике. Все работы идут параллельно», — добавил глава.