Глава Орехово-Зуева провел встречу с участниками СВО

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий встретился с участниками специальной военной операции. Он рассказал о государственных и муниципальных мерах поддержки.

Руслан Заголовацкий ответил на вопросы бойцов и напомнил о том, что участники СВО могут претендовать на земельный участок в садовых некоммерческих товариществах в Подмосковье.

«Эта мера поддержки действует только на территории Московской области и предоставляется военнослужащим, которые закончили службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и имеют орден, либо это право имеют родственники погибших ребят», — пояснила первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова.

На встрече также обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, выделение санаторно-курортных путевок и выплат военнослужащим.

«Такие встречи, конечно, нужны. Чем чаще, тем лучше. Всем все объяснили, всем все понятно», — поделился участник СВО Александр Мележик.

Подобные мероприятия проходят в муниципалитете для того, чтобы поддержать бойцов.