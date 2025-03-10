Глава Орехово-Зуева проконтролировал ремонт корпуса Демиховского лицея

Глава муниципалитета Руслан Заголовацкий отметил, что перед специалистами стоит задача сделать здание современным, но при этом сохранить архитектурный стиль «младшего» корпуса Демиховского лицея.

Рабочие также приступили к установке окон и внутренней отделке помещений. В рамках капитального ремонта проводятся кровельные и фасадные работы. Будут заменены системы отопления, вентиляции и канализации.

Общая площадь здания составляет более 1 400 квадратных метров. Его архитектурное оформление здания будет перекликаться с Демиховским домом культуры.

Также планируется благоустройство прилегающей территории. В корпусе лицея установят новую мебель и современное оборудование.

Работы по ремонту в Орехово-Зуевском округе сейчас ведут на пяти социальных объектах. Два корпуса железнодорожного техникума вошли в программу капитального ремонта. Классы и мастерские приведут в порядок к 1 сентября. В учебное заведение также закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Более 40 человек трудятся над преображением школы в Малой Дубне. Строительная готовность объекта более 20%.

В Ильинской школе уже завершены демонтажные работы. Рабочие приступили к ремонту кровли. Гараж, который уже много лет не использовался по назначению, снесут. На его месте обустроят спортивную площадку. А еще на территории появится зона для прогулок малышей.

В здании детского сада № 11 в Орехово-Зуеве предстоит большой объем работ: замена всех коммуникаций, окон, дверей, модернизация вентиляционной системы, утепление фасада. На прилегающей территории установят новые веранды, игровые элементы и освещение. Каждую неделю глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий мониторит ход работ на всех объектах.