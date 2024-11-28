Многодетным жительницам Одинцова вручили медали «Материнская слава»

Накануне Дня матери, который отмечался в Российской Федерации в последнее воскресенье ноября, глава Одинцовского округа Андрей Иванов торжественно наградил многодетных матерей из муниципалитета. Торжественное мероприятие прошло в Звенигородском манеже.

Медаль «Материнская слава» была учреждена почти 25 лет назад, в 2000 году. Эти награды вручаются женщинам, воспитывающим троих и более детей, за их выдающийся вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение семейных ценностей и традиций, а также за повышение социальной значимости материнства.

«Эта награда символизирует не просто уважение, это искреннее признание вашей заботы, терпения и огромного вклада в жизнь семьи и общества. Быть многодетной мамой — это ежедневный подвиг. Вы дарите своим детям тепло, воспитываете их, поддерживаете во всех начинаниях и служите примером. Ваш дом становится местом, наполненным радостным смехом, где дети растут в любви и уверенности в себе, где зарождаются их мечты», — подчеркнул Андрей Иванов.

Стоит отметить, что с момента появления медали «Материнская слава» ее удостоились 929 женщин. Так, уже в этом году это высокое звание было присвоено 49 многодетным матерям. Вместе с медалями их обладатели получили единовременное денежное вознаграждение.

После церемонии награждения участницы мероприятия посетили экспозицию Звенигородского музея-заповедника «Манеж», для них была организована специальная экскурсия.

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