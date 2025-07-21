Сегодня 18:47 Глава округа Пушкинский встретился с коллективом музыкально-драматического театра 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский Подмосковье

Премьеры

Спектакль

Театры

Пушкино

Парки

В Центральном парке Пушкино 18 июля состоялась встреча главы муниципалитета Максима Красноцветова с коллективом Пушкинского музыкально-драматического театра. В ходе мероприятия участники обсудили недавние успехи театра и планы на будущее.

Среди достижений — победа театра во Всероссийском конкурсе, организованном Российским фондом культуры. Это важное событие открывает новые возможности: уже этой осенью зрителей ждет премьера водевиля Николая Некрасова «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик». Постановкой займется художественный руководитель театра Борис Урецкий, который также исполнит главную роль. Максим Красноцветов поздравил коллектив с заслуженной победой и пожелал удачи в реализации проекта. Директор театра Александр Ильин отметил значительный рост штата: если в 2023 году здесь работали 35 человек, то сейчас численность сотрудников достигла 61.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

За время своей деятельности театр провел более 600 мероприятий и спектаклей, которые посетили около 123 тысяч зрителей. Особое внимание было уделено крупным достижениям коллектива: в 2024 году спектакль «Вий.Три ночи», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала» и стал участником «Золотой Маски». В 2025 году театр организовал Московский областной фестиваль постановщиков «Новые горизонты» при поддержке того же фонда, Министерства культуры и туризма Московской области, а также Администрации городского округа. В фестивале приняли участие ведущие театры страны, финал прошел в марте в поселке Правдинский.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Кроме того, с 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Пушкино пройдет очередной театральный фестиваль, который театр проводит уже в третий раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и региональных властей. Прием заявок завершился 17 июля, и участники активно готовятся к мероприятию. По итогам встречи Максим Красноцветов отметил, что с большим интересом узнал о новых творческих замыслах коллектива и подчеркнул важность культуры и искусства в жизни современного общества, добавив, что такие встречи вдохновляют и заряжают энергией.