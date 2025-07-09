Глава округа Пушкинский вручил награды лучшим выпускникам

Торжественное мероприятие состоялось в образовательном комплексе № 11 в Пушкино. На церемонии чествовали школьников, набравших максимальный балл на Едином государственном экзамене.

Такого высокого результата добились 19 учащихся. 12 человек сдали на 100 баллов ЕГЭ по литературе, трое — химию, по двое — русский язык и информатику. Каждый выпускник получил из рук главы округа Пушкинский Максима Красноцветова благодарственные письма за особые успехи в учении. Кроме того, на церемонии отметили семерых педагогов, подготовивших талантливых ребят.

Максим Красноцветов подчеркнул, что Единый государственный экзамен подразумевает не просто наличие знаний, умений, навыков, но и собранность и целенаправленность. «Это хорошее, здоровое, правильное начало другой истории вашей жизни — перспективной, интересной. Смело, не сомневаясь, идите вперед!» — обратился к выпускникам руководитель муниципалитета.

Глава округа добавил, что в Пушкинском ведется постоянная работа по развитию системы образования — школы обновляют и оснащают современным оборудованием, чтобы ученик, их родители и педагоги чувствовали поддержку и заботу.