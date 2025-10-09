Глава округа Пушкинский проверил состояние котельной в селе Доброе

Российский государственный социальный университет передает котельную в поселке Доброе округа Пушкинский в муниципальную собственность. Глава округа Максим Красноцветов посетил с рабочим визитом котельную, чтобы проверить ее готовность к отопительному сезону.

Ведомственный объект обеспечивает теплом административное здание РГСУ, а также два многоквартирных дома.

«Это один из объектов, который требует пристального внимания. Мы принимаем его на баланс муниципалитета, чтобы в последующем передать в эксплуатацию соответствующему предприятию. Сейчас все документы находятся в Росимуществе на регистрации», — отметил глава округа.

Специалисты проводят тщательную оценку состояния имущества. На котельной установлено два котлоагрегата 2014 года выпуска, все оборудование исправно.

«Мы должны понимать потребление этой котельной газа, воды, электричества, чтобы спрогнозировать наши расходы и все это учесть в плане производственно-хозяйственной деятельности того предприятия, которое будет обслуживать этот объект. Котлы, горелочные устройства, теплообменные аппараты — все находится в удовлетворительном состоянии. Все процессы на сегодняшний момент настроены и у котельной хорошие перспективы развития», — рассказал глава муниципалитета по итогам визита.

В рамках государственной программы уже проведена большая работа, направленная на повышение качества предоставляемых услуг. Бесперебойная работа объектов ЖКХ в округе — приоритетная задача.

