Глава округа Пушкинский проверил состояние котельной в селе Доброе

Российский государственный социальный университет передает котельную в поселке Доброе округа Пушкинский в муниципальную собственность. Глава округа Максим Красноцветов посетил с рабочим визитом котельную, чтобы проверить ее готовность к отопительному сезону.

Ведомственный объект обеспечивает теплом административное здание РГСУ, а также два многоквартирных дома.

«Это один из объектов, который требует пристального внимания. Мы принимаем его на баланс муниципалитета, чтобы в последующем передать в эксплуатацию соответствующему предприятию. Сейчас все документы находятся в Росимуществе на регистрации», — отметил глава округа.

Специалисты проводят тщательную оценку состояния имущества. На котельной установлено два котлоагрегата 2014 года выпуска, все оборудование исправно.