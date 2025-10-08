Глава округа Пушкинский проверил ремонт водозаборного узла в селе Левково
На водозаборном узле № 42 в селе Левково продолжается масштабная реконструкция. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проконтролировал ход работ.
Работы на объекте провели масштабные: заменили все сети, обвязку, всю электрику и оборудование.
«По документам — уже 73% готовности. На сегодняшний день все оборудование фактически смонтировано. Подрядчик готов передать его в эксплуатирующую организацию. Реализация такого объема работ позитивно скажется на улучшении качества предоставляемого ресурса», — отметил руководитель муниципалитета.
Обновили артезианскую скважину, на станции второго подъема поставили новые насосы. Здесь установили модульную станцию водоподготовки. На этом этапе из воды удаляются примеси и загрязнения.
«По химическому составу вода здесь идеальная, вот только надо было удалить растворенное железо. Лучше пить безопасную воду, ну и приятнее пить прозрачную, без запаха, без привкуса, полезную во всех отношениях», — сообщил директор компании «Отечественные водные технологии» Игорь Теленков.
На водозаборном узле будет проведен ремонт здания насосной станции второго подъема и реконструкция двух резервуаров чистой воды. После реконструкции производительность ВЗУ увеличится в 2,5 раза. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры».
«Три ВЗУ мы в этом году вводим в эксплуатацию: это ВЗУ № 12, № 14 и № 42. По остальным объектам, которые сейчас реконструируют подрядчики, ввод намечен на 2026 год», — отметил глава округа Максим Красноцветов.
Главная задача программы — обеспечить подачу чистой и качественной воды в дома жителей округа.