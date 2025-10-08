Глава округа Пушкинский проверил ремонт водозаборного узла в селе Левково

Работы на объекте провели масштабные: заменили все сети, обвязку, всю электрику и оборудование.

«По документам — уже 73% готовности. На сегодняшний день все оборудование фактически смонтировано. Подрядчик готов передать его в эксплуатирующую организацию. Реализация такого объема работ позитивно скажется на улучшении качества предоставляемого ресурса», — отметил руководитель муниципалитета.

Обновили артезианскую скважину, на станции второго подъема поставили новые насосы. Здесь установили модульную станцию водоподготовки. На этом этапе из воды удаляются примеси и загрязнения.

«По химическому составу вода здесь идеальная, вот только надо было удалить растворенное железо. Лучше пить безопасную воду, ну и приятнее пить прозрачную, без запаха, без привкуса, полезную во всех отношениях», — сообщил директор компании «Отечественные водные технологии» Игорь Теленков.