Глава округа Пушкинский проверил ремонт котельных в Ивантеевке

Эти объекты капитально ремонтируются по государственной программе.

«Котельная на Студенческом проезде модернизируется. На сегодняшний момент процент выполнения работ здесь — порядка 80%. На следующей неделе мы готовы пробно запустить в эксплуатацию, на пусконаладку, некоторые котлоагрегаты, всего их здесь пять, и в течение 30 дней планируем завершить все выполняемые работы и ввести в эксплуатацию эту котельную», — отметил глава округа.

После успешного запуска проведут переключение и котельная снова будет обеспечивать теплом жилой фонд, который на время ремонта отапливается котельной «Заводская». Это вторая точка визита. Одна из самых крупных котельных в Ивантеевке. И здесь тоже ведутся ремонтные работы. На объекте в работе шесть котлоагрегатов.