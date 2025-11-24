Глава округа Пушкинский проверил ремонт котельных в Ивантеевке
Глава круга Пушкинский Максим Красноцветов 22 ноября провел рабочие встречи на объектах теплоснабжения Ивантеевки. Комиссия посетила котельную на Студенческом проезде и котельную «Заводская».
Эти объекты капитально ремонтируются по государственной программе.
«Котельная на Студенческом проезде модернизируется. На сегодняшний момент процент выполнения работ здесь — порядка 80%. На следующей неделе мы готовы пробно запустить в эксплуатацию, на пусконаладку, некоторые котлоагрегаты, всего их здесь пять, и в течение 30 дней планируем завершить все выполняемые работы и ввести в эксплуатацию эту котельную», — отметил глава округа.
После успешного запуска проведут переключение и котельная снова будет обеспечивать теплом жилой фонд, который на время ремонта отапливается котельной «Заводская». Это вторая точка визита. Одна из самых крупных котельных в Ивантеевке. И здесь тоже ведутся ремонтные работы. На объекте в работе шесть котлоагрегатов.
«Сложность выполняемых работ заключается в том, что нельзя вывести все механизмы одновременно, чтобы за раз выполнить работы. Но мы уверенно движемся к завершению выполнения капитального ремонта на всех объектах теплоснабжения Ивантеевки», — подчеркнул Максим Красноцветов.
Отметим, в рамках реализации государственной программы на территории округа осталось шесть участков тепловой сети, где работы еще не завершены. По всем адресам осуществляется теплоснабжение по временной схеме — ресурс подается в дома в штатном режиме.
В числе таких объектов — тепловые сети на Центральном проезде, которые далее подходят к котельной «Заводская». Ремонтная готовность объекта достигла 85%.