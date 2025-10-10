Глава округа Пушкинский проверил ремонт котельной в Ивантеевке
Котельная «7-й квартал» в Ивантеевке обеспечивает теплом 38 многоквартирных домов и пять социальных учреждений. Капитальный ремонт на объекте начался весной текущего года.
На данный момент смонтированы три водогрейных котла и насосное оборудование. Полностью отремонтирована кровля здания.
«Стадия завершающая. Один котел запущен на полную мощность. Вторые два котла подготавливаются к работе, настраиваются. Пока одного котла вполне хватает на обогрев жилого фонда, социальных объектов», — рассказал начальник участка ООО «ТВЭЛ» Артем Русинов.
В целом строительная готовность объекта удовлетворительная и составляет 75%. Модернизация котельной «7-й квартал» является частью масштабной государственной программы по обновлению объектов жилищно-коммунального хозяйства, инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым.
«За что хочется сказать слова благодарности, потому что в конечном итоге восемь объектов на территории городского округа будет капитально отремонтированы и в последующем эксплуатироваться для того, чтобы наши жители почувствовали улучшения в части доставляемых коммунальных услуг», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Ремонт котельной «7-й квартал» в Ивантеевке — это еще один важный этап на пути к существенным позитивным изменениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.