Глава округа Пушкинский проверил ремонт двух водозаборных узлов

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ход ремонтных работ на водозаборных узлах № 3 в Клязьме и № 8 в Тарасовке. Всего в округе ремонтируют шесть ВЗУ, работы в четырех из них идут по графику, два требуют дополнительного внимания.

Максим Красноцветов и его заместители выехали на объекты 8 июля.

«Состоялось рабочее совещание с представителем подмосковного Стройнадзора и подрядной организацией. Обсуждались текущие вопросы и необходимость корректировки плана работ для наверстывания темпов. Подрядчику рекомендовано существенно увеличить количество рабочих и спецтехники на площадках», — рассказал глава округа.

На ВЗУ № 3 в Клязьме готовность составляет 47%: ведутся работы по заливке фундамента под скважину, монтажу сэндвич-панелей и обустройству трансформаторной подстанции. В ближайшее время планируют установить окна и двери, начать внутреннюю отделку.

На ВЗУ № 8 в Тарасовке готовность достигла 30%. Основной этап сборки металлоконструкций подходит к концу, параллельно прокладывают инженерные сети и ведут работы по обустройству двух скважин.

«Все необходимое оборудование уже доставлено на площадки. Завершить работы подрядчик должен до ноября этого года», — отметил Максим Красноцветов.